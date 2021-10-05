بنسلفانيا (زمان التركية) – أرسل ملهم حركة الخدمة التركية محمد فتح الله كولن رسالة تهنئة في ذكرى اليوم العالمي للمعلم الذي تحييه منظمة اليونسكو في الخامس من أكتوبر كل عام.

كولن الذي يولي اهتماما خاصا للأنشطة التعليمة وأنشأ محبوه مئات المدارس حول العالم، قال في رسالته ما يلي:

أتقدم بأخلص التهاني إلى جميع المعلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمعلم؛ على اعتبار أنهم أكثر المهندسين المعماريين تأثيرا في تحقيق السلام والرفاهية المستدامة لكل الإنسانية.

فلا أحد ينكر أهمية الجهود التي يبذلها المعلمون من أجل تنمية الطاقات الكامنة لدى الشباب، وإعدادهم ليكونوا ممثلين للسلام والأمن والأمان في كل أنحاء العالم، وتنشئتهم رجالا ونساء فاضلين وفاضلات يتغيّون تنمية المجتمع لا مصالحَهم الفردية.

فمن الضروري أن تتعاون العائلات والمجتمع والمعلمون من أجل تنشئة أجيال لا تفسد آلية ضمائرهم، وتمتزج مبادئهم ومعاييرهم مع القيم العالمية.

وأودّ هنا أن أشكر المعلمين، كلا على حدة؛ لأنهم احتشدوا جميعا من أجل طلابهم بأفكارهم المبتكرة في هذا الوقت الذي تغزو فيه جائحة كورونا (COVID-19) كل أنحاء العالم، فقهروا الظروف، وأوجدوا الحلول، وبذلوا جهودهم للحفاظ على الصحة البدنية والروحية لطلابهم. وأرجو وأتمنى أن تسهم مساراتُ التعليم المختلفة التي تم اكتشافها أو تفعيلها في هذا الوقت العصيب في حل مشكلة عدم التوصل إلى تعليم جيد في كل بقاع العالم، وأن يقوم المسؤولون المعنيون بتقديم الدعم اللازم لهم، ووضع الحلول المستديمة لمشاكلهم.

وأدعو الحق تبارك وتعالى أن ينعم على المعلمين العاملين ضمن مؤسسات حركة الخدمة بمناخ تربوي آمن في أسرع وقت، بعد أن راحوا ضحية المؤامرات السياسية الدنيئة وفُصلوا قسرا عن طلابهم وهم يعملون على تقديم أعلى جودة من التعليم في أوطانهم وفي كل أنحاء العالم.

وفي الختام أقدم تهاني مرة أخرى لجميع المعلمين بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمي للمعلم.