أنقرة (زمان التركية) – يشتكي المزارعون في ولاية توكات شمال تركيا من تدني سعر التفاح واضطرارهم لبيعه بمبالغ منخفضة.

وبعد أن تراوح سعره خلال العام الماضي بين ليرة وليرة ونصف للكيلوجرام الواحد ظل محصول التفاح هذا العام على الأشجار دون قطفه تجنبا لإنفاق تكلفة أعلى من سعره في ظل عدم وجود مشترين.

بعض المزارعون أسقطوا التفاح من الأشجار وباعوه إلى مصانع إنتاج العصائر مقابل 80 قرشا.

أحد المزارعين يدعى محمود ساغلام قال إنهم باتوا يبيعون التفاح الطازج بسعر التفاح المعطوب.

أضاف قائلا: “نقوم بإسقاطه من الأشجار نظرا لعدم وجود مشتري، ثم نجمعه من الأرض ونبيعه بسعر التفاح المعطوب. نبيع التفاح الذي لا يزال على الأغصان كتفاح معطوب. لم يعد هناك خيار آخر، فقد بلغنا القاع وهذا هو وضع المزارع”.

ذكر مزارع آخر يدعى موسى ساغديش أنهم قاموا بإسقاط التفاح أرضا بدلا من قطفه، بعدما اعتنوا به على مدار عام كامل.

أضاف قائلا: “أصبحنا نبيع الفاكهة إلى مصانع العصائر عندما لم يتقدم أحد لشرائها”.