أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي أن الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان استدعت إنشاء مستشفى ملحق بالقصر الرئاسي.

الكاتب مصطفى بالباي، تناول في مقال بصحيفة جمهوريت التركية، الادعاءات المثارة حول الوضع الصحي للرئيس التركي،.

ذكر بالباي أن الوضع الصحي لأردوغان يتصدر الأحاديث المثارة داخل الأروقة السياسة في أنقرة، وأضاف قائلا: “في الواقع هذه الادعاءات متداولة منذ سنوات، فكاباجا ذكر قبل عشر سنوات أن وضع أردوغان بعد ستة أشهر سيكون غير واضح. في الواقع لقد انقضت الستة أشهر تلك نحو 20 مرة”.

بالباي قال إنه يتمنى العمر المديد والصحة لأردوغان وأن تشهد تركيا تطورا ديمقراطيا، مفيدا أن مسألة صحة القادة في سائر الدول ذات القواعد والتقاليد الديمقراطية تعني المجتمع وبالتالي تعني وسائل إعلام الدولة.

بالباي علق على ادعاءات ستيفن كوك في مقال بمجلة فورين بوليسي، قائلا: ” عندما يبلغ الأمر هذه المرحلة يصبح من الصعب إخفاء تلك الأحاديث المثارة. هكذا هو الوضع في بلدنا بعيدا عن النماذج المشابهة في دول العالم الأخرى. الأحاديث المثارة تشير إلى أن القصر الرئاسي يحوي مستشفى بأسفله. ومن المعروف بالفعل أن أردوغان قد جلب أكثر من ألف علاج لحالته الصحية”.

الخبير الأمريكي في شؤون تركيا ستيفن كوك، زعم في مقاله أن الرئيس أردوغان يعاني من مشاكل صحية خطيرة، منها زيادة النسيان، مشاكل التنفس، الارتباك، القيء.

من جهته رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشكل غير مباشر على الحديث عن مرضه، من خلال المشاركة في مباراة لكرة السلة.

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، نشر مقطع فيديو قصيرًا يظهر فيها الرئيس أردوغان يلعب كرة السلة. يظهر أردوغان خلال مقطع الفيديو وهو يسدد كرة في الشبكة. علق ألتون على الفيديو بعبارة “نعم، الاستمرار غدا سيكون مع رجب طيب أردوغان”.