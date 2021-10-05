أنقرة (زمان التركية) – كشف نتائج استطلاع رأي حديث بشأن الموقف الانتخابي للشارع التركي، أن نسب تأييد المعارضة تقترب من الحزب الحاكم في تركيا، وأن الشباب عازفون عن التصويت لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

استطلاع الرأي أجراه مركز “سوسيو بوليتيك” بمشاركة 2000 شخص في 22 مدينة تضمنت إسطنبول وأنقرة وأضنة وإزمير خلال الفترة بين 10 و22 سبتمبر/ أيلول.

تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات، حيث حصل حزب العدالة والتنمية على 27.2 في المئة وحصل حزب الشعب الجمهوري على 26 في المئة وحزب الخير على 10.2 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 9.4 في المئة وحزب الحركة القومية 6.6 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم 1.5 في المئة وحزب المستقبل 0.9 في المئة وحزب السعادة 0.7 في المئة والأحزاب الأخرى 1.6 في المئة.

ويظهر من خلال استطلاع الرأي تراجع نسبة داعمي الحزب الحاكم، حيث تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي قاموا بالتصويت له خلال الانتخابات السابقة، فكانت نسبة حزب العدالة والتنمية الحاكم 37.7 في المئة وحزب الشعب الجمهوري المعارض 24.9 في المئة.

وبلغت نسبة الممتنعين عن المشاركة 7.7 في المئة ونسبة غير المقررين نحو 8.2 في المئة.

تظهر بيانات الاستطلاع أن غالبية الشباب لن يصوتوا لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان.

الشباب الذين من المتوقع أن يشاركو في العملية الانتخابية لأول مرة خلال الانتخابات المقبلة عبر 28.8 في المئة منهم عن تأييد حزب الشعب الجمهوري و17.1 في المئة لحزب الخير و13.5 في المئة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بينما تراجعت نسبة حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى ما دون الحد الأدنى بحصده 9.9 في المئة من أصوات ناخبي هذه الفئة.