أنقرة (زمان التركية) – قالت مصادر عسكرية إن الجيش التركي التركي أنشأ قاعدة عسكرية في إدلب التي تخضع في الغالب لسيطرة جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) ذراع تنظيم القاعدة.

وأوضحت المصادر أن القاعدة العسكرية متواجدة في بلدة بنين قرب جبل الزاوية جنوبا.

ويتزامن إنشاء تركيا لقاعدة جديدة مع شن روسيا مؤخرًا ضربات جوية ضد التنظيمات الجهادية في إدلب.

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي في مدينة سوتشي الروسية يوم 28 سبتمبر لمناقشة الوضع في إدلب.

المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف ، قال بعد اللقاء إنه يجب تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن “إخراج الإرهابيين من إدلب”

وزارة الدفاع التركية، أكدت إلتزامها بالاتفاقات التي عقدوها مع الدول المعنية في مناطق العمليات في شمال سوريا، وتوقعها من الجانب الآخر الامتثال أيضًا.