أنقرة (زمان التركية) – اعتدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لفظيا على الطلاب المحتجين داخل جامعة البسفور وقال إنهم ليسوا طلاب جامعين بل عناصر إرهابية تسللت إلى داخل الجامعات.

وأدلى أردوغان بكلمة خلال حفل انطلاق العام الأكاديمي الجامعي الجديد في مركز باشتبه للمؤتمرات والفعاليات الثقافية.

خلال كلمته ذكر أردوغان أن نحو 71 ألف مدرسة داخل تركيا فتحت أبوابها بالفعل ولم يتم فرض حجر صحي إلى الآن سوى داخل مدرستين فقط.

أضاف قائلا: “يمكن إخضاع بعض الصفوف الدراسية للحجر الصحي وفقا لعدد الإصابات، لكننا لا نفكر أبدا في إغلاق مدرسة أو بلدة بأكملها. ونحن عازمون أيضا على مواصلة العملية التعليمية في الجامعات دون انقطاع من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة خطر الجائحة”.

طلاب البسفور إرهابيين

وتطرق أردوغان في كلمته للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها جامعة البسفور، قائلا: “لا أستطيع تقبل دولة تركية يقدم فيها طالب جامعي على الصعود أعلى سيارة رئيس الجامعة. تقطعون الطريق أمام سيارة رئيس الجامعة، ثم تصعدون فوقها! لا يمكن لطالب جامعي أن يكون على هذا النحو، هؤلاء عناصر إرهابية تسللت إلى داخل الجامعات”.

ردا على اردوغات اعتصم مجموعة من المتظاهرين أمام بوابة الحرم الجامعي. قال الطلاب في بيان صحفي: “نحن لسنا خائفين، لن نخاف. دعه يعلن أننا جميعًا إرهابيون، ويحتجزنا جميعًا، لقد سئمنا شعب تركيا. لن نظل صامتين. توقفنا أمام سيارة الوصي وكنا إرهابيين … هؤلاء كبار السن الآن!”.

أقام أكاديميو جامعة بوغازيتشي وقفتهم الاحتجاجية رقم 184 احتجاجًا على رئيس الجامعة. أدار الأكاديميون ظهورهم مرة أخرى لمبنى الجامعة. كما نظم الطلاب مسيرات واعتصامات.

نظمت مجموعة من الطلاب مسيرة في الحرم الجنوبي للجامعة. أفاد الطلاب المشاركون في الاحتجاج أنه تنةم اعتقال 4 أشخاص من قبل الشرطة.