ثمة عدد كبير من اللغات المنتشرة في العالم، بين لغات رسمية وأخرى إقليمية، فضلًا عن لغات الأقليات؛ ما جعل موقع “Far And Wide” يضع قائمة باللغات الـ25 الأكثر انتشارًا في العالم.

1- اللغة الإنجليزية

يتحدث بها مليار ونصف مليار شخص حول العالم، وهي اللغة الرسمية في عديد من البلدان؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والهند وأيرلندا وباكستان ومالطا ونيوزيلندا والفلبين ونيجيريا وسنغافورة وناميبيا وموريشيوس وكينيا وسانت لوسيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا.

كما يتم التحدث بها على نطاق واسع في إسرائيل وفلسطين وقبرص وإثيوبيا وإندونيسيا وسويسرا.

وباعتبارها اللغة الأكثر شيوعًا في العالم، تعتبر اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للمعاملات الدولية، ويعود تاريخها إلى القرن الخامس الميلادي.

2- اللغة الصينية (الماندرين)

يتحدث بها 1.3 مليار شخص، وهي اللغة الرسمية في الصين وسنغافورة وتايوان، كما يتم التحدث بها على نطاق واسع في ماليزيا.

من بين 297 لغة يتم التحدث بها داخل الصين، تعتبر لغة الماندرين هي الأكثر شيوعًا، وثمة نقاش دائر حول احتمالية أن تتغلب هذه اللغة على نظيرتها الإنجليزية من حيث التعامل معها كلغة للأعمال والمعاملات الدولية؛ ولكن الخبراء لا يتوقعون ذلك، لأن معظم الناس خارج آسيا ليس لديهم فهم أساسي للماندرين.

يمكن إما كتابة الصينية بالأحرف التقليدية وإما بأحرف مبسطة تم إنشاؤها عن طريق مبادرة حكومية في خمسينيات القرن الماضي، والتي صممت لتسهيل تعلم اللغة.

3- اللغة الإسبانية

يتحدث بها 661 مليون شخص، وهي اللغة الرسمية في عدة دول؛ منها الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا والإكوادور والسلفادور وغينيا الاستوائية وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويلا.

هناك نحو 12 مليون أمريكي يتحدثون “الإسبانية” كلغة ثانية، وتشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050 ستصبح المكسيك هي الدولة الأكثر تحدثًا بـ”الإسبانية” بعد إسبانيا.

4- اللغة الهندستانية

يتحدث بها 544 مليون شخص، ويتم التحدث بها على نطاق واسع في الهند وباكستان، واندرجت منها اللغتان الهندية والأردية، وهي لغات خرجت بالأساس من رحم اللغة السنسكريتية.

5- اللغة العربية

يتحدث “العربية” 422 مليون شخص حول العالم، وهي اللغة الرسمية في عدة بلدان؛ منها مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا والإمارات والسعودية والكويت وسوريا والسودان وفلسطين والعراق والأردن ولبنان، ويتم تداولها على نطاق واسع أيضًا في إريتريا وإندونيسيا والفلبين.

تستخدم اللغة العربية عادة في المجتمعات الإسلامية؛ وهي اللغة المهيمنة حاليًّا في منطقة الشرق الأوسط.

6- لغة الملايو

يتحدث لغة الملايو 261 مليون شخص، وتعتبر إندونيسيا هي أكثر دول العالم استخدامًا لهذه اللغة، التي يعتقد أنها بدأت في جزيرة بورنيو الآسيوية نحو عام 1000 قبل الميلاد.

7- اللغة الروسية

يتحدث بها 267 مليون شخص، وهي لغة رسمية في روسيا وكازاخستان، ويتم تداولها على نطاق واسع في إسرائيل وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا ولاتفيا وإستونيا.

8- اللغة البنغالية

يتحدث بها 261 مليون شخص، وتعد اللغة الرسمية في بنغلاديش، كما تعد من اللغات الإقليمية في الهند، وانتشرت اللغة البنغالية في عديد من دول العالم بفضل المهاجرين البنغلاديشيين في الولايات المتحدة وبريطانيا والشرق الأوسط.

9- اللغة البرتغالية

يتحدث بها 229 مليون شخص، وتعد لغة رسمية في البرتغال والبرازيل وغينيا بيساو وأنغولا، كما تستخدم “البرتغالية” أيضًا في دول أمريكا اللاتينية، ويتكلم بها نحو نصف مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد من اللغات القديمة التي وصلت مع المبشرين البرتغاليين إلى مناطق مختلفة من العالم.

10- اللغة الفرنسية

يتحدث بها 229 مليون شخص، وتعد لغة رسمية في فرنسا وبنين والكاميرون والجابون وساحل العاج ومدغشقر والسنغال وسويسرا ورواندا، كما يتم التحدث بها على نطاق واسع في الجزائر وموريتانيا.

وتعد “الفرنسية” من اللغات الرومانسية حول العالم، وبسبب الفتوحات الكثيرة التي قامت بها فرنسا على مدى تاريخها، فإنها لغة منتشرة في بلدان عديدة.

11- لغة الهاوسا

يتحدث بها 150 مليون شخص، وهي اللغة الرسمية في نيجيريا والنيجر، وهي لغة السكان الأصليين لنيجيريا والنيجر والمعروفين باسم الهوسا؛ وهم أكبر مجموعة عرقية في غرب إفريقيا، وهذه هي لغتهم الأم.

12- اللغة البنجابية

يتحدث بها 148 مليون شخص، ويتم التحدث بها في باكستان والهند.

13- اللغة الألمانية

يتحدث بها 129 مليون شخص، وهي اللغة الرسمية في ألمانيا والنمسا، وهي لغة إقليمية في بلجيكا والبرازيل وإيطاليا.

وتحتفظ “الألمانية” بتاريخ كبير بين اللغات؛ إذ كان لها تأثير كبير على نظيرتها الإنجليزية. ورغم أن عدد المتحدثين بـ”الألمانية” ليس كبيرًا؛ فإنها موجودة في عديد من دول العالم، حيث تشمل القائمة أيضًا الأرجنتين وأستراليا وكندا وتشيلي والدنمارك واليونان والمجر.

14- اللغة اليابانية

يتحدث بها 129 مليون شخص، وتعد “اليابانية” من اللغات التي تمتلك مساحة خاصة كلغة تمكنها من التعبير عن الأدب.

15- اللغة الفارسية

يتحدث بها 121 مليون شخص، ويتم التحدث بها رسميًّا في إيران وأفغانستان وطاجكستان، بينما تعتبر لغة إقليمية في الكويت.

16- اللغة السواحلية

يتحدث بها 107 ملايين شخص، وهي اللغة الرسمية في رواندا وأوغندا، بينما تستخدم على نطاق واسع في بوروندي وموزمبيق، وتوجد بشكل أساسي في شرق وجنوب شرق إفريقيا.

17- اللغة الفيتنامية

يتحدث بها 95 مليون شخص، وهي اللغة الرسمية في فيتنام والتشيك، وهي لغة موجودة في أكثر من بلد حول العالم، وبسبب تدفق المهاجرين من فيتنام، أصبحت لغة للأقليات في كمبوديا، ولغة وطنية في جمهورية التشيك.

18- اللغة التيليغوية

يتحدث بها 92 مليون شخص، وهي لغة إقليمية في الهند، ويعود تاريخها إلى القرن السادس الميلادي.

19- اللغة الإيطالية

يتحدث بها 87 مليون شخص، وهي لغة رومانسية كذلك، وكانت تستخدم كوسيلة اتصال جماعية لسد الفجوة بين عديد من اللهجات الإقليمية.

20- اللغة الجاوية

يتحدث بها 84 مليون شخص، وهي اللغة الأم لسكان جزيرة جاوة الإندونيسية.

21- لغة “WU” الصينية

يتحدث بها 80 مليون شخص، وتعرف بأنها لغة شنغهاي وجيانغسو وتشيغانغ.

22- اللغة الكورية

يتحدث بها 77 مليون شخص، وهي اللغة الرسمية في كوريا الجنوبية التي تضم 48 مليون نسمة، وكوريا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، ويعود تاريخ هذه اللغة إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وهي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ لكنها ليست من اللغات المعترف بها أو المتداولة هناك على نطاق واسع.

23- اللغة التاميلية

يتحدث بها 75 مليون شخص، وهي اللغة الرسمية في سريلانكا وسنغافورة، وهي متداولة أيضًا في الهند وماليزيا وموريشيوس وجنوب إفريقيا.

24- اللغة المهاراتية

يتحدث بها 74 مليون شخص، وهي مشتقة من اللغة السنسكريتية، كما يتم التحدث بها في موريشيوس وإسرائيل.

25- لغة “YUE” الصينية

يتحدث بها 72 مليون شخص، وهي اللغة الرسمية في هونغ كونغ، ويتم التحدث بها أيضًا في مقاطعتَي غوانغدونغ وقوانغشي في الصين، وباتت لغة ذات نفوذ متزايد في جنوب شرق آسيا وكندا وأستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أيضًا.