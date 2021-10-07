أنقرة (زمان التركية) – استضافت أنقرة أمس الأربعاء جولة جديدة من المحادثات التشاورية التركية-اليونانية الرامية إلى تسوية الخلافات بين الجارتين المنتميتين إلى حلف الناتو.

وأكدت وزارتا خارجية تركيا واليونان عبر “تويتر” إجراء الجولة الـ63 من المحادثات التشاورية في أنقرة أمس، دون شرح المزيد من التفاصيل.

وانطلقت هذه المحادثات في مارس عام 2002 في أنقرة، وشهدت انقطاعا دام خمس سنوات.

وفي يناير الماضي، اتفق الطرفان عقب جولة جديدة من التصعيد بينهما على استئناف هذه المحادثات.

وجرت الجولة السابقة، الـ62، من المحادثات في أنقرة في 16 مارس.

وتستهدف هذه المحادثات إنشاء منصة تتيح لأنقرة وأثينا مناقشة خلافاتهما في بحر إيجه وشرق المتوسط.