أنقرة (زمان التركية) – تعادل منتخب تركيا مع النرويج بهدف لكل منهما ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022.

المباراة شهدها ملعب فناربهتشه ساراجوغلو في تركيا، في إطار المرحلة السابعة من مباريات المجموعة السابعة.

أحرز هدف تركيا محمد كريم أكتوركوغلو في الدقيقة السابعة، بينما هدف النرويج أحرزه كريستيان ثورستفيدت قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول في الدقيقة 41.

كانت نسبة استحواذ تركيا على الكرة في المباراة 53%.

وصار رصيد النرويج 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن هولندا المتصدرة.

ورفعت تركيا رصيدها إلى 12 نقطة، وهي في المركز الثالث.