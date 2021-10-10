أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أن المنافسة ستكون على أشدها بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري ممثل المعارض في تركيا خلال الانتخابات المقبلة.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة ORC التركية للدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي.

تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات برلمانية.

حزب العدالة والتنمية الحاكم تصدر القائمة وحصد تأييد 31.9 في المئة من الأصوات، تلاه حزب الشعب الجمهوري المعارض في المرتبة الثانية بنسبة 25.9 في المئة.

هذا وحصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 8.1 في المئة الأصوات، بينما حصل حزب الديمقراطية والتقدم على 4.7 في المئة وحزب المستقبل على 2.9 في المئة.

على صعيد التحالفات، حصد تحالف الجمهور الحاكم، الذي يضم كلا من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، 41.3 في المئة من تأييد الناخبين، وحصد تحالف الشعب، الذي يضم كل من حزبي الشعب الجمهوري والخير، 39 في المئة من تأييد المشاركين.

النتائج نشرها المدير العام لمؤسسة ORC التركية للدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي محمد بوستاكي، عبر حسابه على تويتر.