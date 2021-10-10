أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي دهست العدالة، يمكنها الحديث عن إصلاح الاقتصاد فقط “في الأحلام”.

باباجان اتهم خلال مؤتمر لحزبه في منطقة “كوتشوك تشكمجه” في إسطنبول، الحكومة بمحاولة خداع الجمهور بواقع ملفق، مؤكدًا أن الثقة هي أساس إصلاح الاقتصاد.

وأضاف باباجان: “القانون هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في بناء الثقة. إذا كنت قد دمرت أساس القانون، ودهست العدالة في البلاد، وإذا كنت تدفع البلد باستمرار إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، يمكنك فقط إصلاح اقتصاد هذا البلد في أحلامك”.

وقال باباجان إن “الواقع الملفق المختلق الذي تحاول الحكومة خداع الجمهور به، لم يعد هناك أي حد يستسيغه”.

أضاف أنه منذ أن تولى أردوغان منصب رئيس الحزب “وفقًا للأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، انخفض الدخل الحقيقي لكل من موظفي الخدمة المدنية والعاملين”.

وأشار باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم إلى أنه إذا قال رئيس الدولة، “المواطنون راضون عن حياتهم، والتضخم أقل من 20 في المائة”، فهذا يعني أن قدرة ذلك الرئيس على حل مشاكل هذا البلد قد ولت. لأنه ينفي المشكلة. هل تتوقع منه أن يبذل جهدًا لحل المشكلة التي يرفضها؟.

أردوغان قال السبت خلال افتتاحه مشروعات في أضنة: “ترى حالة أمريكا وإنجلترا، أليس كذلك؟ لا يوجد بنزين. وبالمثل، قوائم الانتظار في ألمانيا وفرنسا. لا يمكنهم العثور على طعامهم. الحمد لله، لا يوجد شيء من هذا القبيل في بلدنا”.

يشار إلى أن التضخم في تركيا تجاوز 19.55 وفق أحدث البيانات الاقتصادية الرسمية.

الرئيس أردوغان قال “بينما نمت تركيا بنسبة 1.8 في المائة في عام 2020، فقد واصلت اتجاهها التصاعدي بمعدل نمو 7.2 في الربع الأول من هذا العام و 21.7 في الربع الثاني، ولا شك أن الأبطال الحقيقيين وراء هذا النجاح هم القطاع الخاص، مع مستثمريه وعماله”.

أردوغان وجه دعوة للمستثمرين، وقال: من يثق في تركيا ويستثمر فيها لن يندم. أدعو جميع المستثمرين في بلدنا وفي العالم لتقييم الفرص التي توفرها تركيا لهم في هذه الفترة التي يتم فيها إعادة إنشاء نظام الإنتاج والخدمات اللوجستية العالمي. أود أن أكرر أن أبوابنا مفتوحة للمستثمرين.