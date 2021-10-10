أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم محمد ماتينار، إنه إذا كان هناك فشل اقتصادي، فهو يعود بالكامل إلى حكومة حزب العدالة والتنمية.

بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا وزيادة فقر المواطنين، يتعرض حزب العدالة والتنمية، الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا، لانتقادات داخلية.

خلال حلوله ضيفا على قناة “هابر ترك” التركية، قال ماتينار الصحفي في جريدة “يني شفق” التركية الموالية للحكومة، إن المعارضة ليست مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية في تركيا، وأن حكومة العدالة والتنمية تتحمل المسئولية كاملة.

أضاف ماتينار: “حزبنا هو الحكومة. لذلك، إذا كان هناك فشل اقتصادي، إذا كان هناك فقر، فهذا يعود بالكامل إلى حكومتنا، هذه الانتقادات يجب أن ترتفع أيضًا داخل حزب العدالة والتنمية”.

وأكد ماتينار أنه أياً كان الحزب الذي يدير البلاد فالنجاح له والفشل له.

وتابع ماتينار الموالي لحكومة أردوغان: “من واجب الجميع تقدير النجاح، ويجب أن يكون من واجبنا انتقاد الفشل أيضا إن وجد. ليس فقط المعارضة هي من تقوم بذلك. لدينا العديد من الأصدقاء القيمين في حزب العدالة والتنمية الذين يحبون بلدهم حقًا ويضعون مصالح بلادهم فوق كل شيء. يجب أن يكونوا قادرين على انتقاد تقصير حزبهم عند الضرورة”.