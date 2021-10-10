بغداد (زمان التركية)ـــ فتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها اليوم الأحد لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي قال كثيرون إنهم سيقاطعونها بعد أن فقدوا الثقة بالنظام الديمقراطي الذي جاء به الغزو الأمريكي عام 2003.

تُجرى الانتخابات بموجب قانون جديد أعد قبل عدة أشهر لمساعدة المرشحين المستقلين – ردًا على احتجاجات تشرين/ اكتوبر 2019 الجماهيرية المناهضة للحكومة. لكن من المتوقع أن تفوز النخبة الحاكمة الراسخة والمسلحة والتي يهيمن عليها الشيعة في التصويت.

يقول مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون ومحللون أجانب إن النتيجة لن تغير بشكل كبير ميزان القوى في البلاد أو في الشرق الأوسط الأوسط. وفق وكالة رويترز.

وفي مدينة كركوك الشمالية، قال أبو عبد الله إنه حضر للتصويت قبل ساعة من افتتاح مراكز الاقتراع.

وقال “جئت منذ الصباح الباكر لأكون أول ناخب يشارك في حدث آمل أن يحدث التغيير”. وأضاف “نتوقع تحسن الوضع بشكل كبير”.

تتنافس الولايات المتحدة ودول الخليج العربية وتركيا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى على النفوذ في العراق، الذي وفّر بوابة لطهران لدعم الميليشيات الوكيلة في سوريا ولبنان.

يتنافس ما لا يقل عن 167 حزبًا وأكثر من 3200 مرشحا على 329 مقعدًا في البرلمان العراقي، وفقًا للجنة الانتخابات في البلاد.

غالبًا ما تعقب الانتخابات العراقية أشهر من المفاوضات المطولة بشأن رئيس ورئيس وزراء ومجلس وزراء.

تعمل واشنطن على سحب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق كجزء من اتفاق مع الحكومة العراقية، على الرغم من أن هذه الخطوة تبقي معظم جنودها البالغ عددهم 2500 جندي في البلاد في أدوار غير قتالية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

جاء قرار خفض مستوى القوات تحت ضغط من الأحزاب الشيعية المهيمنة في العراق، وكثير منها مدعوم من إيران، والتي دعت إلى إخراج القوات الأمريكية بعد مقتل قاسم سليماني القائد العسكري الإيراني في بغداد عام 2020.

من المتوقع أن يأتي رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر، الذي يعارض كل النفوذ الأجنبي ومنافس للجماعات الشيعية المتحالفة مع إيران، في المرتبة الأولى في الانتخابات. كما دعا القوات الأجنبية إلى الانسحاب.

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه صديق للغرب، أدلى بصوته بمجرد فتح صناديق الاقتراع. وقال: أدعو الشعب العراقي لا يزال هناك وقت “اخرج وصوّت للعراق وصوّت لمستقبلك”.

دعت حكومة الكاظمي إلى التصويت قبل عدة أشهر استجابة لمطالب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019 والتي أطاحت بالإدارة السابقة.

وطالب المحتجون بتوفير الوظائف والخدمات الأساسية وعزل النخبة الحاكمة التي يعتبرها معظم العراقيين فاسدة، مما يبقي البلاد في حالة يرثى لها، على الرغم من عدة سنوات من الأمن النسبي بعد هزيمة تنظيم داعش في 2017.

تم قمع مظاهرات تشرين بوحشية من قبل قوات الأمن والميليشيات، مما أسفر عن مقتل حوالي 600 شخص على مدى عدة أشهر.

مقاطعة الانتخابات

وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تأخير افتتاح مراكز الاقتراع لبضع دقائق في محطتين في محافظتي كربلاء والأنبار.

يقول المسؤولون إن قانون التصويت الجديد، الذي يأتي أيضًا استجابة لمطالب المحتجين، سيساعد المرشحين المستقلين المؤيدين للإصلاح، لكن ذلك سيعتمد على نسبة الإقبال.

يقول العديد من العراقيين إنهم سيقاطعون التصويت. فهم يرون أن النظام الديمقراطي الذي بدأ بعد الغزو الأمريكي معيب ولا يخدم سوى الأحزاب السياسية التي هيمنت على الدولة منذ ذلك الحين.

وأطاح الغزو بالديكتاتور السني صدام حسين ودفع الأغلبية الشيعية والأكرادالذين تعرضوا للقمع في عهد صدام إلى السلطة. فقد أطلق الغزو العنان لسنوات من العنف الطائفي الوحشي الذي لا يزال العراق يتعافى منه، بما في ذلك استيلاء تنظيم داعش المتطرف على ثلث البلاد بين عامي 2014 و2017.

أكبر الكتل الشيعية في انتخابات الأحد – وهي خامس انتخابات برلمانية في العراق منذ 2003 – هي كتلة الصدر وتحالف منفصل للأحزاب المتحالفة مع إيران وله أجنحة مسلحة.

للأكراد حزبان رئيسيان يحكمان إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، ولدى السنة هذه المرة كتلتان رئيسيتان.

بمجرد المصادقة على النتائج، أمام الرئيس برهم صالح 15 يومًا لتكليف البرلمان بالانعقاد لاختيار رئيس. يجب على البرلمان بعد ذلك أيضًا اختيار رئيس في غضون 30 يومًا.

ثم تقوم الكتلة الأكبر في البرلمان بتعيين رئيس وزراء لتشكيل الحكومة. قد تستغرق العملية برمتها شهورًا حتى تكتمل بينما تتنافس الائتلافات المتنافسة على السلطة والمناصب.