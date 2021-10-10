أنقرة (زمان التركية) –قرر رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، الخروج عن صمته وتوضيح المقصود من تصريحه الجدلي الأخير حول “آكلي الكباب”.

خلال اجتماع لتكتل نواب حزبه بالبرلمان قال بهشالي في كلمته إن “آكلي الكباب الانفصاليين” لهم دورا بمعدلات البطالة المتزايدة في تركيا.

أثارت تصريحات بهشالي هذه تساؤلات واسعة حول الطرف المعني من تلك التصريحات وهو ما دفع الزعيم القومي إلى تفسير تصريحاته المثيرة للجدل هذه في كلمته اليوم خلال مشاركته بمنتدى حزبه بعنوان “الأمهات هم القوة الفعلية لتركيا”.

أوضح بهشالي في كلمته أن الطرف المعني من التصريحات هو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

نائب رئيس حزب الحركة القومية، عزت علوي يونتر، نشر تغريدة داعمة لرئيس حزبه عبر تويتر تضمنت صورة يعود تاريخها إلى عام 2012 لأعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي كان يُعرف آنذاك باسم حزب السلام والديمقراطية، وهم يتناولون الكباب.

وعلى تويتر أيضا سخر نشطاء من زعيم الحزب القومي بصورة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في السبت في مهرجان أضنة الدولي للأطعمة التقليدية، حيث كان يشوي بعض الكباب. البعض ذهب بعيدا زاعمًا أن أردوغان تعمد أخذ هذه الصورة له لإحراك بهشالي.