أنقرة (زمان التركية) – تتوقع أطراف سياسية ظهور تحالفات سياسية معارضة جديدة في تركيا لخوض الانتخابات المقبلة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم.

رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، أجرى عدد من الزيارات في مدينة قيصري وافتتح مقر شعبة الحزب بالمدينة، كما زار ضريح الشيخ سيد برهان الدين والتقى بالشباب في مدرسة الصحابيين للعلوم الدينية.

أثناء تواجده معه جمع من المواطنين في حديقة كرشونلو سأل أحد الأشخاص داود أوغلو عما إن كان يبحث التحالف مع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان.

داود أوغلو أكد أنه يرغب بشدة في المضي قدما مع باباجان غير أن الأخير كان له رأي مخالف، قائلا: “لكن سيتحقق هذا بإذن الله”.

داود أوغلو قالم عقب اللقاء بافتتاح مقر شعبة حزبه بالمدينة، من ثم توجه إلى بيت الجمع – دار عبادة العلويين – بالمدينة والتقى بعدد من المسؤولين هناك.

هذا وأختتم داود أوغلو جولته بزيارة إلى السوق في بلدة تالاس، حيث التقى هناك بعدد من التجار والمواطنين.

يشار إلى أنه عقب الخسارة الفادحة التي مني بها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية عام 2019 أعلن أحمد داود أوغلو وعلي باباجان الانفصال عن حزب العدالة والتنمية وتأسيس حزبين جديدين.

هناك توقعات بانضمام حزب داود أوغلو علي باباجان إلى تحالف الأمة المعارضة المدعوم من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويشمل حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة الإسلامي، والذي خاض انتخابات 2018 في مواجهة تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير.