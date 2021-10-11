أنقرة (زمان التركية) – تلقي البطالة، التي تعد من بين المشاكل المزمنة في تركيا، بظلالها على خريجي الجامعات. نسبة الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل ارتفعت إلى 27.2 بالمئة في يونيو.

بعدما كان معدل العاطلين عن العمل بين خريجي الجامعات 12.9٪ عام 2004، ارتفع المعدل بنسبة 14.3 نقطة مئوية في السنوات الـ 17 الماضية.

في تركيا، بلغ عدد خريجي الجامعات الذين لا يعملون في أي وظيفة مليون و 350 ألفًا، محطمين بذلك رقمًا قياسيًا. ارتفع عدد خريجي الجامعات الذين لا يرغبون في العمل أو الذين فقدوا الأمل في العثور على عمل بمقدار 565 ألفًا في العام الماضي.

وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، كانت مدن بورصة واسكي شهير أكثر المدن توظيفًا لخريجي الجامعات الجدد في تركيا. في بورصا واسكي شهير، تم توظيف 64.8 بالمائة من الطلاب حديثي التخرج في عام 2021. تبعت أنطاليا وإسبرطة هاتين المدينتين بنسبة 64.7 في المائة في هذه المنطقة. في اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان، تم توظيف 63.2٪ من الخريجين الجدد.

والمدن التي يقل فيها توظيف الخريجين الجدد هي آغري وكارس وإيغدير. فقط 39.6 في المائة من الخريجين في هذه المنطقة كانوا موظفين. في هذه المنطقة، احتلت شانلي أورفا وديار بكر المرتبة الثانية من الأخيرة بنسبة 39.7 في المائة.

تسببت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة التي أوضح خلالها أن معدل توظيف طلاب الجامعات الإقليمية يجذب الانتباه في تركيا بسبب ارتفاعه، في موجات نقد واسعة لأن معدل البطالة بين خريجي الجامعات يتزايد مثل الانهيار الجليدي.