أنقرة (زمان التركية) – قالت بيانات رسمية إن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 12.1 في المئة خلال أغسطس الماضي وتزايد أعداد العاطلين عن العمل بنحو 3 مليون و965 ألف شخص.

هيئة الإحصاء التركية كشفت عن بيانات القوى العاملة لشهر أغسطس المنصرم.

وخلال الشهر نفسه تراجعت أعداد المشتغلين بنحو 14 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 32 مليون و671 ألف شخص، كما تراجعت نسبة المشاركة في القوة العامة بنحو 0.1 نقطة لتسجل 51.2 في المئة.

ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل من بين القوى العاملة، بنحو 1.7 نقطة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 22 في المئة.

وبلغ معدل البطالة الموسمية 15.3 في المئة، بينما بلع معدل البطالة والعمالة المحتملة نحو 19.2 في المئة.

تراجع البطالة في أوساط الشباب

وتراجعت نسبة البطالة في أوساط الشباب بالفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 0.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 22.7 في المئة، بينما ارتفعت نسبة التوظيف بنحو 0.4 نقطة لتسجل 32.6 في المئة.

وارتفعت نسبة المشاركة بالقوى العاملة في هذه الفئة بنحو 0.5 نقطة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 42.2 في المئة.

وشهد شهر أغسطس تراجع نسبة العمالة غير المنتظمة، التي تعكس نسبة العمال غير التابعين لأي منظمة ضمان اجتماعي من إجمالي العاملين، بنحو 2.1 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 31.4 في المئة.

هذا وتراجعت أيضا نسبة العمالة غير المنتظمة في غير قطاع الزراعة بنحو 1.9 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 18.7 في المئة.