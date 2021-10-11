أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس مؤسسة استطلاع رأي في تركيا إن ترشح عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية سيحدث فارقًا كبيرًا.

كمال أوزكيراز، رئيس مؤسسة أوراسيا قال في تغريدة إنه لا أحد في تركيا قادر على تخمين وتوقع أصوات تحالف الأمة المعارض بشكل صائب.

أوزكيراز أكد أن استطلاعات الرأي الحالية ستخطئ كثيرا في توقع النتائج المحتملة للانتخابات المقبلة، قائلا: “لا يمكن لأحد توقع أصوات تحالف الشعب. لن يحصل أحد على نسبة أقبل من النسبة الحالية سواء حزب الشعب الجمهوري أو حزب الخير أو حزب الديمقراطية والتقدم”.

وأضاف: “في حين أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سيحصد 15 في المئة من الأصوات، سيواجه حزب الديمقراطية والتقدم صعوبة في تجاوز الحد الأدنى لدخول البرلمان. أما في حال ترشح إمام أوغلو للرئاسة فقد تطيح النتيجة بنا جميعا، فالفارق سيتجاوز 20 في المئة”.

يذكر أن أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض حاز شعبية جارفة في تركيا خلال منافسته على بدلية اسطنبول في انتخابات عام 2019.