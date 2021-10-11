أنقرة (زمان التركية) – استغرب قيادي بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، عن بذل الحكومة تضحيات لحماية المواطنين ضد أسعار الطاقة المرتفعة.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، ذكر أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري شهدت قطع الكهرباء عن مليون و525 ألف و14 مشترك وقطع الغاز الطبيعي عن 674 ألف و784 مشترك.

أضاف قائلا: “ما تم تقديمه للمواطن ليس تضحية بل رفع أسعار. منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020 تم رفع أسعار الطاقة 31 مرة. هل هذه هي التضحية التي تتحدث عنها؟”.

وأضاف أكين أن ما تشهده تركيا ليس بسبب أزمة الطاقة في أوروبا منذ ثلاثة أشهر بل نظام حكم الفرد الواحد، في إشارة إلى نظام الحكم الرئاسي المطبق منذ منتصف عام 2018.

القيادي المعارض قال: “السيد الرئيس يتحدث عن تقديم شتى التضحيات للمواطن فيما يخص الطاقة. أتساءل إن تم تقديم شتى التضحيات بالفعل فمن يفرض هذه الزيادات في الأسعار؟ خلال العام الأخير ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي شهدت أسعار الكهرباء ثلاث زيادات وأسعار الغاز الطبيعي ثمان زيادات وأسعار البنزين والديزل سبع زيادات وغاز البترول المسال ست زيادات. بلغ عدد زيادات الوقود 20 زيادة”.