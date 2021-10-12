القاهرة (زمان التركية)ــ ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة جزيرة كريت ودمر كنيسة في الجزيرة، فيما شعر بآثار الزلزال سكان في مصر.

وفق المعهد الجيوديناميكي في أثينا وقع الزلزال على عمق 8.2 كيلومتر في الساعة 12:24 بالتوقيت المحلي، بقوة 6.2 إلى 6.3.

وبحسب أخبار وكالة AMAN اليونانية الحكومية، فقد دُمرت كنيسة صغيرة في جزيرة كريت بسبب الزلزال.

بعد الزلزال الذي ضرب الجزيرة، خرج المواطنون إلى مساحات مفتوحة، وتم نقل الطلاب إلى حدائق المدرسة.

أفادت التقارير أن الزلزال الذي حدث في شرق جزيرة كريت شعر به السكان في الجزر المجاورة الأخرى، وخاصة في جزيرة رودس.

وفق السلطات اليونانية لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات جراء الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت ، ولا في الجزر المجاورة التي شعرت أيضًا بالزلزال.

وفي مصر قال سكان في القاهرة والإسكندرية إنهم شعروا بهزة أرضية، ظهر اليوم الثلاثاء. يتزامن زلزال اليوم مع ذكرى زلزال عام 1992 الذي ضرب مصر.

زلزال في كيرب وزاكروس

مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت، حدثت زلازل بلغت قوتها 4.5 و 4.1 درجة في جزيرة كريب وزاكروس.

في الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة في جزيرة كريت في 27 سبتمبر، توفي شخص وتضررت العديد من المباني.