أنقرة (زمان التركية) – عُثر على هاكان جولر، نجل وزير الداخلية التركي السابق معمر جولر، متوفيًا داخل منزله في مدينة أنقرة.

الزوجة، بتول جولر، عندما عادت إلى المنزل وجدت زوجها مستلقيا على سريره دون حراك، وأبلغت الشرطة على الفور.

وفور تلقيها بلاغا صباح اليوم انتقلت الفرق الطبية وقوات الدرك إلى موقع الحادث، حيث أعلنت الفرق الطبية عقب فحصها للجثمان وفاة هاكان.

نقل جثمان هاكان إلى مصلحة الطب الشرعي في أنقرة، حيث سيتم تشريح الجثمان للوقوف على سبب الوفاة.

هذا وارتبط اسم معمر جولر في الرأي العام التركي بتحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013، حيث كان جولر من بين الوزراء الذين طالتهم التحقيقات وهو ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه آنذاك كوزير للداخلية.