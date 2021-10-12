أنقرة (زمان التركية) – انتقد البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية محمد ماتينار، نظام الحكم في تركيا، في تصريحات ستغضب الرئيس رجب طيب أردوغان.

ماتينار تحدث عن النظام الرئاسي الذي انتقلت إليه تركيا عام 2018 بتخطيط من الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث قال إن النظام الحالي قد يسبب بعض المشاكل التي لا يمكن إصلاحها في المستقبل.

وأوضح ماتينار أنه ليس منزعجًا من النظام الحالي فهو يؤيد النظام الرئاسي، لكنه ممن يؤمنون بضرورة مراجعته.

وأضاف البرلماني التركي السابق: “أعتقد أنه يجب مراجعة النظام الرئاسي، وأعتقد أنه قد يتسبب في بعض المشاكل التي لا يمكن إصلاحها في المستقبل. يجب إيجاد صيغة جديدة من أجل السلام المجتمعي”.

وتابع ماتينار: “هناك آليات أخرى يجب وضعها لتحقيق التوازن في هذا النظام، على سبيل المثال، نظام انتخابي جديد، مثل مجلس الشيوخ، حيث يتم انتخاب النواب مباشرة من قبل الشعب … تماما مثل الحاجة إلى نظام حزبي سياسي”.

وأكد ماتينار تأييده نظام الحكم الرئاسي، ولكنه يعترض على الجمع بين لقب رئيس الحزب ورئيس الجمهورية في نفس الشخص، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس في جدالات سياسية يومية قد ترهق السياسة التركية والسلام الاجتماعي أيضًا. لافتا إلى أنه لم يتوقع أن هذا النظام يمكن أن يكون على هذا النحو.

مؤخرًا قال الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، تعليقا على محاكمته بتهمة “إهانة الرئيس” استنادا على خطاباته التي هاجم فيها أردوغان في تواريخ مختلفة، إنه يحاكم حاليا على مهاجمته رئيس حزب العدالة والتنمية بتهمة إهانة الرئيس.

وقال دميرتاش: “كنت الرئيس المشارك لحزبي في ذلك الوقت وكنت نائبًا. مقدم الشكوى هو رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية أيضًا. بمعنى آخر، سأحاكم بتهمة إهانة الرئيس بسبب الخطابات السياسية التي استخدمها الحزبان ضد بعضهما البعض”.