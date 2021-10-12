أنقرة (زمان التركية) – فازت تركيا على لاتفيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا، المؤهلة لـ مونديال قطر 2022.

وسجل هدفي منتخب تركيا سيردار دورسون في الدقيقة 75، ثم بوراك يلماز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

أما هدف منتخب لاتفيا الوحيد فسجله ميريح ديميرال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70 من المباراة.

وبهذه النتيجة رفعت تركيا رصيدها إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن النرويج الثانية وأربع نقاط عن هولندا المتصدر قبل مرحلتين من النهاية.

أما لاتفيا فبقي رصيدها عند خمس نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

وفي نفس المجموعة، فاز المنتخب النرويجي على نظيره المونتنيجري بهدفين نظيفين، فيما فاز المنتخب الهولندي على نظيره جبل طارق بستة أهداف دون مقابل.