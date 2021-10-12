أنقرة (زمان التركية) – عثر على حقيبة بيضاء أمام مبنى بلدية إسطنبول تسببت في حالة من الذعر استمرت لفترة قصيرة بسبب.

وفي صباح اليوم أقدم مجهول على ترك حقيبة بيضاء أمام مبنى مدخل مبنى بلدية إسطنبول من ثم سارع بالفرار.

وفور إدراكهم للوضع استدعى حرس المبنى عناصر الشرطة التي قامت بفحص الحقيقة وتبين أنها تحتوي على كلب نافق ملفوف بقطعة قماش بيضاء.

هذا وفحصت عناصر الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة لتحديد هوية الشخص المتسبب في الواقعة.

يذكر أن أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض حاز شعبية جارفة في تركيا خلال منافسته على بدلية اسطنبول في انتخابات عام 2019.

ويتوقع في حال ترشح عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية أنه سيحدث فارقًا كبيرًا، وفق كمال أوزكيراز، رئيس مؤسسة أوراسيا.