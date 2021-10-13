أنقرة (زمان التركية)ــ وردت معلومات عن احتمال ارتفاع سعر لتر الديزل مرة أخرى في تركيا بعد أسبوع على زيادته.

اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، قد يرتفع سعر لتر الديزل بمقدار 26 سنتًا.

وصل سعر برميل نفط برنت إلى عتبة 85 دولارًا وارتفع الدولار إلى 9 ليرات، ما ينذر بزيادة في منتجات الوقود.

قال ممثلو القطاع “المؤشرات التي تحدد أسعار الوقود مرتفعة. هناك توقعات بزيادة أسعار الديزل يوم السبت بمقدار 26 سنتًا”.

في 8 أكتوبر، ارتفع سعر الديزل بمقدار 23 سنتًا، إلى 7.52 ليرة تركية في اسطنبول. في حالة زيادة 26 سنتًا، سيرتفع السعر إلى 8 ليرة تركية و 7.80 ليرة تركية. ارتفع سعر غاز البترول المسال، المعروف باسم “autogas”، بمقدار 71 سنتًا. سعر غاز البترول المسال: 5.94 ليرة تركية للتر الواحد في اسطنبول.