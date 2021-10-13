أنقرة (زمان التركية) – هاجمت ميرال أكشنار، زعيمة حزب الخير المعارض في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اجتماع لتكتل نواب حزبها في البرلمان وتطرقت للحديث عن صحة أردوغان.

استهلت أكشنار كلمتها بإحياء الذكرى السنوية لضحايا تفجير محطة قطار أنقرة الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وراح ضحيته 103 شخصا.

زعيمة حزب الخير القومي قالت: “يوم الأحد الماضي كان الذكرى السنوية لتفجير محطة قطار أنقرة الغاشم. أدعو الله أن يحمي شعبنا”.

سخرت أكشينار في كلمتها من خطاب أردوغان خلال زيارته إلى ولاية أضيامان، وتنبأت برحيله عن المنصب قائلة: “الروايات التي تقصها لا تجيب عن تساؤلات الأشقاء في أضيامان. قبل أن تتفاخر في فعاليات فارهة ذات موازنة عالية اذهب وحل مشاكل الشعب. إن حللتها خلال فترة قصيرة فهنيئا لك وإن لم تفلح في هذا فسترحل”.

زعيمة حزب الخير أشارت إلى عزمهم على إعداة تركيا إلى النظام البرلماني وقالت “ليشهد الله أن حزب الخير قادم لإعادة إرادة الشعب إلى سدة الحكم وإظهار كيف تُخدم الشعوب. انتظر يا سيد أردوغان، فرئيس الوزراء الجديد قادم”.

تطرقت أكشينار إلى النقاشات المثارة بشأن الحالة الصحية للرئيس أردوغان قائلة: “أوصيه بتناول فيتامين ب ولعب السودوكو عوضا عن كرة السلة، فمعاناة رئيس من مشاكل في الذاكرة هو شأن قومي” في إشارة إلى نشر حساب الرئاسة على تويتر لقطات لأردوغان وهو يلعب كرة السلة ردا على مقال تحدث فيه كاتب تركي عن مرض أردوغان.

انهيار عصبي

واصلت أكشنار تشكيكها في صحة أردوغان قائلة: “سيد أردوغان يبدو أنك تعاني من انهيار عصبي. أنت تعاني من متلازمة الإرهاق تماما مثل حزبك”.

زعيمة حزب الخير ذكرت أردوغان بتحذيرات المعارضة من تفشي وباء كورونا، قائلة “من سألك عما إن كنت قد اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد في 11 فبراير/ شباط عام 2020؟ ومن قام بتحذيرك من أن الأمور تخرج عن السيطرة؟ ومن اقترح عليك تقديم الدعم للتجار الذين اضطروا لإغلاق محالهم بسبب الجائحة؟” وذلك تعليقًا على رد أردوغان على سؤال أحد المواطنين له عن سبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، حيث رد أردوغان قائلا أنا لست طبيبا أنا متخصص في الاقتصاد.