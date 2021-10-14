أنقرة (زمان التركية) – سجل سعر صرف الدولار في تركيا رقما قياسيا جديدا أمام الليرة ببلوغه 9.18 ليرة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

يرتفع الدولار يشكل جنوني أمام الليرة التركية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

سجل سعر الدولار في تركيا بحلول الساعة التاسعة صباحا 9.13 ليرة تركية.

تحرك سعر صرف الدولار في تركيا عقب إعلان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة من 19 في المئة إلى 18 في المئة.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تسبب في المزيد من السلبيات لليرة بتصريحات أطلقها عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث تجاوز الدولار حاجز التسع ليرات بعد تلميح أردوغان بعملية عسكرية في سوريا، مسجلا بهذا أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة.

تراجع الليرة 8% خلال 13 يوما

ومنذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي تراجعت قيمة الليرة بنحو 8 في المئة. ويعد هذا الأمر وحده كافيا لرفع مؤشر التضخم النقدي إلى 20 في المئة وذلك بفعل تأثير التعددية الاقتصادية التي ستنتج عن هذا التراجع.

وبلغ معدل التضخم أعلى مستوياتها خلال الربعين الأولين من العام الجاري بتسجيله 19.58 في المئة.

ومنذ بداية العام الجاري فقدت الليرة التركية نحو 18 في المئة من قيمتها.

القلق يخيم على القطاع المصرفي

ويتخوف العديد من المصرفيين في تركيا من احتمالية احتياج البنك المركزي التركي لرفع مفاجئ في أسعار الفائدة خلال فترة قصيرة في حال مواصلته إجراءات خفض سعر الفائدة وهو ما يعرض الليرة التركية لمزيد من الضغوط.

هذا ويؤكد المصرفيون أن المستثمرين الأجانب يواصلون سحب أصولهم من داخل تركيا، التي تبلغ بالفعل مستويات منخفضة إلى حد كبير، بينما يواصل المستثمرون المحليون المبيعات المحدودة الربح من أصولهم بالعملة الأجنبية التي تقدر قيمتها نحو 260 مليار دولار وذلك في ظل الارتفاع المتواصل للدولار أمام الليرة.