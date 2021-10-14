أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تنصيب نفسه رئيسا للبنك المركزي.

تصريح باباجان جاء عقب قرار الرئيس إقالة 3 من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصادر منتصف الليل.

وعبر تدوينة على تويتر، أوضح باباجان أن البنك المركزي التركي المفترض أن يكون مستقلا أصبح لعبة في يد شخص واحد.

وسخر باباجان من أردوغان، حيث دعاه لتعيين نفسه رئيسا للبنك المركزي التركي، مثلما فعل من قبل مع صندوق الثروة السيادي.

باباجان الذي تولى في السابق منصب وزير الاقتصاد دعا الرئيس أردوغان للتوقف عن إلحاق الضرر بالبلد بقرارات يصدرها منتصف الليل.

و أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارا بإقالة قيادات بالبنك المركزي نشر صباح اليوم في الجريدة الرسمية التركية، بعد اجتماع مغلق مع رئيس البنك المركزي، شهاب كافجي أوغلو.

ويتعلق قرار الإقالة بكل من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو مجلس السياسات النقدية عبدالله يافاش.

تسبب القرار المفاجيء، في انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقما قياسيا جديدا وهو 9.18 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.