أنقرة (زمان التركية) – علق بلال أردوغان نجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على فضائح بحق وقف “توجفا” التابع له.

سرب شخص كان يعمل في وقف “توجفا” العديد من الوثائق الخاصة بالوقف، ونشر الصحفي متين جيهان هذه الوثائق على تويتر.

وفقا للوثائق، وظف وقف توجفا مئات الأشخاص في الجيش والشرطة والمؤسسات العامة الأخرى دون الخضوع لامتحانات توظيف، ويحتفظ الوقف بلمفاتهم الموظفين المعينين من طرفه.

يأتي ذلك بينما تم فصل نحو 150 ألف موظف من الحكومة عقب محاولة انقلاب 2016 بزعم انتمائهم لحركة الخدمة، وأن الحركة سعت للتغلغل داخل الجهاز الإداري للدولة.

تم الكشف أيضا عن وثائق جديدة تشير إلى توزيع المئات من المساكن الطلابية التابعة لحركة الخدمة، على أوقاف موالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد محاولة الانقلاب.

لم يجد بلال أردوغان ما يعلق به على هذه الفضائح، إلا باتهام “حاقدين” بالافتراء عليهم.

نجل أردوغان قال: الطرف الآخر غير القادر على التعبير عن نفسه، يتمسك بكل أنواع الحقد والافتراء على الناس والاتهام والسب.

وتساءل بلال أردوغان: “لماذا يهتم الطرف الآخر بتوجفا، لماذا لا يهتمون بأعمالهم، هل يشعرون بالغيرة؟ إذن ليكونوا أكثر نجاحا من توجفا، سينفجرون من الغيرة”.

بلال لم يأتي بادلة تنفي الاتهامات الموجهة للوقف الذي يديره وقال “الطرف الآخر الذي يطلق مثل هذه الإدعاءات، لا يستطيع القيام بأشياء عظيمة، ولذلك يعتقدون أن الجميع مثلهم”.

وفي سياق منفصل، قال بلال أردوغان إن “الكافرين هم أناس مضطربون” في إشارة لغير المسلمين، مشيرا إلى “ارتفاع معدلات الانتحار في الغرب، وانهيار فكرة الأسرة، وبالتالي مستقبل أوروبا سيكون مظلما” وفق تعبيره.

يذكر أن تركيا تعاني من ارتفاع معدل الانتحار وكذلك ارتفاع نسبة الإلحاد بين أوساط الشباب وفق بيانات رسمية.