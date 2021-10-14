أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارا في منتصف الليل، بإقالة ثلاث أعضاء من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في إصرار على التدخل في سياسية المؤسسة المالية الكبرى في البلاد.

قرار الإقالة الذي تم نشره في الجريدة الرسمية التركية، جاء بعد اجتماع مغلق بين أردوغان ورئيس البنك المركزي، شهاب كافجي أوغلو.

قرار الإقالة شمل كلا من نائبي رئيس البنك المركزي سميح تومان، وأوغور نامق كوتشك، وعضو لجنة السياسات النقدية عبدالله يافاش.

كما تضمن القرار تعيين ” طه تشاناق” بصفته نائب رئيس البنك المركزي، و”يوسف تونا” بصفته عضو مجلس السياسات النقدية، على أن يظل منصب نائب الرئيس الآخر شاغرا، وسيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة.

تسبب هذا القرار المفاجيء، في انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقما قياسيا جديدا وهو 9.18 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.

يذكر أن العملة التركية خسرت حوالي 18% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مما فاقم زيادة في التضخم إلى حوالي 20%.