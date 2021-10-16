أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز” إن المغرب وإثيوبيا، بدأتا مفاوضات مع تركيا لشراء طائرات بدون طيار.

وفي حديثه لرويترز، قال دبلوماسي تركي إن هذين البلدين بدآ مفاوضات مع تركيا لشراء طائرات بدون طيار طراز Bayraktar TB2، وأن ضمان قطع غيارهما والتدريب على استخدامها قد يكون أيضًا ضمن الاتفاقية.

أضاف المصدر التركي، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، أن المغرب تسلم الدفعة الأولى من الطائرات بدون طيار في مايو.

وذكرت الوكالة أن الصفقة مع إثيوبيا قد تتسبب في تدهور العلاقات بين تركيا ومصر بسبب التوترات بين القاهرة وأديس أبابا على خلفية بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق.

وقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز إن القاهرة تجري محادثات مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لمنع مثل هذا الاتفاق.

وأكد مصدر مصري آخر أنه يجب طرح هذا الاتفاق على جدول الأعمال وتوضيحه في المفاوضات بين تركيا ومصر.

تركيا بذلت جهودا خلال الفترة الأخيرة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر بعد تدورها منذ عام 2013.

وفقًا للخبراء العسكريين، فإن الطائرات بدون طيار المنتجة في تركيا أرخص من البدائل التي تبيعها الولايات المتحدة والصين وإسرائيل.

يذكر أن أثيوبيا وقعت في أغسطس الماضي اتفاقية تعاون عسكري مع تركيا خلال زيارة قام بها آبي أحمد إلى أنقرة.