أنقرة (زمان التركية) – تعرض البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، أحمد حمدي تشاملي، لانتقادات بسبب تعليقه الغريب على ظاهرة “طوابير البنزين”.

مع قرب تطبيق الزيادة الجديدة في سعر البنزين تدافع المواطنون على محطات الوقود، لشراء البنزين قبل ارتفاع ثمنه.

النائب حمدى تشاملي نشر صورة طوابير البنزين، وعلق عليها قائلا: “هذه كثافة البركة”.

تشاملي تعرض لموجة انتقاد لاذعة من قبل المواطنين والسياسيين الأتراك.

إنجين أوزقوتش عضو حزب الشعب الجمهوري، أعاد نشر التدوينة وعلق عليها قائلا: “ليكتب التاريخ، هذه هي طوابير البنزين والديزل في عهد العدالة والتنمية”.

وعلق مدون أخر على منشور تشاملي قائلا: “هل أنت تمزح؟”، وكتب أخر: “السيد أحمد. إذا كنت ممثل الشعب في البرلمان، فلا يمكنك أن تقول على من يصطفون في الطابور لتوفير 40 قرشا (بركة). أنت منفصل جدًا عن الجمهور. فقط لا تتحدث. عار عليكم”.

وصل سعر برميل نفط برنت إلى عتبة 85 دولارًا وارتفع الدولار إلى 9 ليرات، ما تسبب في زيادة منتجات الوقود لارتباطها في تركيا بالسعر العالمي.