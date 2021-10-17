أنقرة (زمان التركية) – شهدت نفقات وزارة الدفاع في تركيا خلال شهر سبتمبر/ أيلول زيادة قياسية في مشتريات السلع والخدمات، وتراجعا في مشتريات الأسلحة.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول سجلت النفقات على السلع والخدمات 11.1 مليار ليرة.

ارتفع إجمالي النفقات الدفاعية والأمنية خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 6 مليار و482 مليون ليرة.

الشهر الماضي شهد أعلى زيادة في حجم مشتريات السلع والخدمات الأمنية والدفاعية خلال العام الجاري.

أما النفقات الأمنية والدفاعية التي سجلت في يونيو/ حزيران مليار و395 مليون ليرة فقدت شهدت تراجعا طفيفا في سبتمبر/ أيلول مسجلة مليار و332 ألف ليرة.

وخُصصت أعلى نفقات ضمن هذا البند إلى الأسلحة والمركبات والمعدات الحربية بحجم نفقات بلغ مليارين و475 مليون ليرة، كما قامت الحكومة التركية بشراء ذخيرة بقيمة مليار و197 ألف ليرة.

وبنهاية شهر سبتمبر/ أيلول هذا العام بلغ إجمالي المخصصات المغطاة التي تخضع لتصرف الرئيس التركي نحو مليار و855 مليون ليرة، حيث تراجعت هذه النفقات القياسية في سبتمبر/ أيلول إلى 93 مليون ليرة بعدما بلغت نحو 336 مليون ليرة خلال شهر أغسطس.

نفقات السلع والخدمات التي ارتفعت في سبتمبر تمثلت في مشتريات المياه ومستلزمات النظافة والطاقة والأغذية والمشروبات والأعلاف والملابس لتسجل 3 مليار ليرة. وتعد هذه ثاني أعلى زيادة يشهدها هذا البند خلال العام الجاري بعد الزيادة القياسية التي سجلها في شهر أغسطس الماضي وبلغت 3.3 مليار ليرة.

هذا وبلغ حجم المخصصات لشركات المقاولات في ختام الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 18.4 مليار ليرة، بينما بلغ حجم مساعدات الخزانة المقدمة للإدارة العامة للطرق البرية نحو 17.6 مليار ليرة.