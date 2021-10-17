أنقرة (زمان التركية) –أعلن الفنان التركي ورئيس منصة “أحباب” للتضامن الاجتماعي، خلوق ليفنت، عن التدخل لإنقاذ حياة مريضة السرطان المعتقلة عائشة أوزدوغان التي عاودت قوات الأمن اعتقالها بعد تصديق المحكمة العليا على حكم الحبس الصادر بحقها.

اعتقلت عاشة المصابة بنوع نادر من السرطان في مرحلة متقدمة بسبب عملها سابقا في سكن طلابي تابع لحركة الخدمة وذلك على الرغم من حصولها على تقارير طبية تفيد بإصابتها.

خلوق ليفنت نشر تغريدة عبر تويتر أشار خلالها إلى تقدمهم بالتقرير الطبي الخاص بعائشة إلى وزارة العدل وأنهم يأملون بالحصول على نتائج إيجابية بهذا الصدد.

شقيقة عائشة الكبرى، أمينة أردم، أبلغت الفنان التركي أن شقيقتها المعتقلة تعاني من سرطان الجيوب الأنفية في مرحلته الرابعة وأنها تقبع خلف القضبان على الرغم من حصولها على تقرير من مستشفى أنطاليا للبحث العلمي يؤكد أن أن وضعها الصحي لا يسمح باعتقالها.