أنقرة (زمان التركية) – توصلت الولايات المتحدة واليونان إلى اتفاق بشأن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة بجزر بحر إيجة بالقرب من ساحل تركيا الغربي في إطار اتفاقية دفاعية جديدة.

موقع eleftherostypos اليوناني أوضح أن أحد البنود المحورية للاتفاقية الدفاعية التي تستمر لمدة خمس سنوات يتضمن السماح للولايات المتحدة بإنشاء قواعد عسكرية ببعض الجزر الواقعة في بحر إيجه.

بدأت بالفعل الاستعدادات لإنشاء القاعدة الجديدة على جزيرة سيماديريك اليونانية التي تبعد 7 أميال فقط عن جزيرة جوكشه التركية.

واشنطن تعزز قوتها في شرق المتوسط

وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أكد أنه يتم الاستعداد لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في موقع على جزيرة يونانية ببحر إيجة سيسهل تعزيز وجود البحرية الأمريكية في شرق البحر المتوسط.

تبين أن الجزيرة المقصودة هي جزيرة سيماديريك الواقعة على بعد سبعة أميال فقط من جزيرة جوكشه في غرب تركيا، حيث وقع الاختيار على هذه الجزيرة لقربها من مدينة إيفروس اليونانية وتمتعها بموقع جغرافي يسمح بمراقبة حركة عبور البحرية الروسية من مضيق شانق قلعة التركي.