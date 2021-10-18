أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفع سعر لتر الديزل في تركيا مجددا بزيادة مقدارها 23 سنتًا يتم تطبيقها اعتبارا من منتصف الليل.

اتحاد ملاك محطات الطاقة في تركيا ( EPGIS )، قال إن الديزل الذي يباع بمتوسط ​​7.99 ليرة في أنقرة، سيرتفع إلى 8.22 ليرة.

كما سيرتفع سعر لتر الديزل من 7.93 ليرة إلى 8.16 ليرة في اسطنبول ومن 8.01 ليرة إلى 8.24 ليرة في إزمير.

يذكر أنه في 8 أكتوبر، ارتفع سعر الديزل بمقدار 23 سنتًا، إلى 7.52 ليرة تركية في اسطنبول. ارتفع سعر غاز البترول المسال، المعروف باسم “autogas”، بمقدار 71 سنتًا. سعر غاز البترول المسال: 5.94 ليرة تركية للتر الواحد في اسطنبول.

تتأثر أسعار الوقود في تركيا بالتغيرات في سعر صرف الدولار، الذي يجاوز مؤخرًا في تركيا 9.15 ليرة. تختلف أسعار الوقود في تركيا من مدينة إلى أخرى بسبب التنافسية والحرية.