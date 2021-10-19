أنقرة (زمان التركية) – كسر الدولار رقما قياسيا جديدا في تركيا ببلوغه 9.35 ليرة.

تسارع انخفاض قيمة الليرة التركية، وكسر سعر صرف الدولار الأمريكي في تركيا، الأرقام القياسية مقابل الليرة في 7 أيام تداول دون انقطاع.

صباح الاثنين 18 أكتوبر، حطم الدولار رقما قياسيا جديدا بتسجيل 9.29 ليرة تركية. صعد الدولار إلى أعلى مستوى في التاريخ مساء الاثنين وهو 9.35 ليرة تركية.

من ناحية أخرى، صعد اليورو إلى أعلى مستوى في التاريخ، متجاوزًا 10.79 ليرة تركية عند منتصف الليل. الجنيه البريطاني هو 12.78 ليرة تركية، والفرنك السويسري هو 10.07 ليرة تركية.

وكان سعر جرام الذهب عيار 24 526 ليرة تركية. يبلغ سعر أوقية الذهب (31.10 جرامًا) حوالي 1763 دولارًا أمريكيًا. في حين أن الفضة تتراجع إلى 23.26 دولارًا، تباع 999 قيراطًا من الفضة بسعر 6.94 ليرة تركية.