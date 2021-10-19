أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك سوسيته جنرال Societe Generale الفرنسي أن يتجه البنك المركزي التركي لخفض سعر الفائدة من جديد بنحو مئة نقطة خلال اجتماع لجنة السياسات المالية الذي سينعقد نهاية الأسبوع.

رفع البنك الفرنسي توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الليرة بنهاية العام الجاري إلى 9.80 ليرة.

محللو البنك الفرنسي أكدوا خلال مذكرة بحثية شاركوها مع المستثمرين أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تخلص من جميع من سيعارض رؤيته بأن سعر الفائدة المرتفع سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وذلك من خلال حملة الإقالات الأخيرة التي طالت عددا من مستشاري رئيس البنك المركزي وعضو بلجنة السياسات المالية التابعة للبنك.

سجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الثلاثاء رقما قياسيًا جديدًا وسجل 9.30 ليرة تركية.

هذا وأفاد المحللون أنه لم يعد هناك معنى للجوء للنقاشات الاقتصادية المعتادة لتفسير الخطوة التالية المحتملة لرئيس البنك المركزي على الرغم من اللاعقلانية الكامنة في إقرار مزيد من التراجع في سعر الفائدة.

البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى 18 بالمئة، رغم كل التحذيرات التي أطلقها خبراء اقتصاديون. تأثرت الليرة التركية بشدة وفقدت بعد هذه القرار أكثر من 3 بالمئة من قيمتها، لترتفع خسائرها هذا العام بنحو 20 بالمئة من قيمتها.