أنقرة (زمان التركية) – أدلى رئيس جمعية العناية المركزة التركية البروفيسور، أوكتاي دميركيران، ببيان تحذيري عن معدل الإشغال في وحدات العناية المركزة في ظل تفشي فيروس كورونا.

أوضح دميركيران أن عدوى وباء كورونا لم تنتهي حتى الآن، بعكس ما يعتقد الناس، مضيفا أنه يُنظر إلى تركيا حاليًا على أنها من بين البلدان الثلاثة التي لديها أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وأكد البروفيسور دميركيران أن الوضع خطير، ويجب التصرف وفقا لذلك، فوحدات العناية المركزة ممتلئة، ولسوء الحظ، يجب تجهيز العديد من وحدات العناية المركزة الجديدة.

وتحدث رئيس جمعية العناية المركزة عن إهمال الأتراك إجراءات التصدي لكورونا، حيث قال: “الأقنعة تكاد تكون معدومة في كثير من الأماكن، وفي بعض المدن هناك تراخي في استخدامها في بعض المدن. بعد افتتاح المطاعم والمقاهي، يبدو أن القواعد بدأت في الانهيار قليلاً”.

وأكد البروفيسور التركي أنه لا يطالب بتطبيق حالة الإغلاق مجددا، بل بضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية، متابعا: “التقييد والإغلاق ليسا حلاً، المهم هو الاحتياط. لا ينبغي أبدًا إغلاق المدارس، ولا يمكننا إلقاء مستقبلنا في الظلام. لهذا السبب نحتاج إلى الاهتمام بارتداء القناع والتطعيم حتى يستمر التثقيف”.