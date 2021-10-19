أنقرة (زمان التركية) – سجل الدولار الأمريكي في تركيا رقما قياسيا جديدا أمام الليرة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.

استهل الدولار تعاملات الثلاثاء عند مستوى قياسي جديد مسجلا 9.37 ليرة، بينما سجل اليورو 10.90 ليرة مقتربا من بلوغ 11 ليرة.

وكان الدولار قد اختتم تعاملات مساء الإثنين عند مستوى 9.32 ليرة.

الدولار بلغ الذروة التاريخية الجديدة، في ظل قلق من إقدام البنك المركزي التركي، على خفض أسعار الفائدة مجددا هذا الأسبوع. وتصريحات الرئيس التركي التصعيدية.

من المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي يومي 20 و21 أكتوبر وسيتم الإعلان عن القرار في 21 أكتوبر في تمام الساعة 14.00.

تخفيض أسعار الفائدة

يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كان البنك المركزي التركي سيواصل تخفيض الفائدة، التي بدأها بـ 100 نقطة أساس الشهر الماضي، يأتي ذلك في وقت تقوم فيه البنوك المركزية في أجزاء كثيرة من العالم بتقييم خطوات التشديد.

يبلغ معدل فائدة البنك المركزي التركي في الوقت الحالي 18٪، من ناحية أخرى، يستمر التضخم في الارتفاع نحو 20٪، وهو أعلى مستوى في 2.5 عام.