أنقرة (زمان التركية) – تقدم 4 أشخاص بشكوى جنائية ضد الممثل التركي، بوراق أوزجفيت، بطل مسلسل المؤسس عثمان.

الأتراك الأربعة الذين يعملون مع أوزجفيت في المسلسل التاريخي المؤسس عثمان، تقدموا بالدعوى الجنائية ضد أوزجفيت، بسبب الشتائم والإهانات التي يوجهها إليهم في كواليس المسلسل. وفق ما جاء بالشكوى.

علق أوزجفيت على اتهامه بتوجيه الشتائم والإهانات إلى العاملين معه، نافيا أن يكون قد تلفظ بأي كلمة خارجة أو إهانة.

أوضح أوزجفيت الذي تم أخذ أقواله في نطاق التحقيق، أن بيئة العمل مرهقة بالفعل، لكن لم تصدر عنه شتائم أو إهانات مطلقًا.

أكد أوزجفيت أن أي شخص يعرفه جيدًا يعلم أنه لا ينطق بالشتائم والإهانات.

يذكر أن بوراق أوزجفيت اشتهر في العالم العربي من خلال تجسيده دور “بالي بك” في المسلسل التركي الشهير “حريم السلطان” مع الممثل التركي، خالد أرجتش.

ويشارك أوزجفيت حاليا في بطولة مسلسل “المؤسس عثمان”، ويحقق نجاحا مذهلا.