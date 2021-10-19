أثينا (زمان التركية) أرسل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء في قصر ماكسيموس، رسائل إلى تركيا في إطار قمة ثلاثية تضم قبرص.

عقد اجتماع ميتسوتاكيس – السيسي بعد أيام قليلة فقط من توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بربط الطاقة بين البلدين.

سيمر الكابل الذي سيربط اليونان بمصر عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تم ترسيمها بين البلدين.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان وقبرص تشاركان بنشاط في هذه الشبكة، وأنه “في عصر نسعى فيه إلى تنويع مصادر الطاقة لدينا يمكن لمصر أن تصبح مزودًا للكهرباء التي سيتم إنتاجها أساسًا بواسطة الشمس”.

أضاف رئيس الوزراء اليوناني: “ننسق على جبهات أخرى أيضًا ، مثل إجراءاتنا ضد الوباء”. تبرعت اليونان بـ 250 ألف جرعة لقاح لصديقتها مصر. كما أننا ننسق بشأن خطر أزمة المناخ “.

في الإعلان المشترك للقمة الثلاثية، أعاد القادة الثلاثة تأكيد عزمهم على مواصلة التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة الأوسع. وأمن إمدادات الطاقة ليس فقط للبلدان المعنية، ولكن أيضًا لأوروبا “، حيث سيؤدي الربط الكهربائي إلى خلق قناة لنقل كميات كبيرة من الكهرباء من وإلى شرق البحر الأبيض المتوسط. المشروع هو عنصر مهم في استراتيجية التنمية لممر الطاقة لشرق المتوسط.

وتشير مصادر في الحكومة اليونانية إلى أن الاتفاقية تؤكد إقامة علاقة استراتيجية بين أثينا والقاهرة.

المشروع يمثل أول اتصال بين أوروبا وأفريقيا حيث سيمر عبر المناطق الاقتصادية الحصرية المحددة رسميًا بين اليونان ومصر وسيكون قادرًا على النقل إلى أوروبا.

بسبب أزمة الطاقة، فإن النقاش حول إمدادات الطاقة وتوجيهها من خلال المصادر البديلة هو في قلب النقاش على المستوى الأوروبي.

رسائل إلى تركيا

كيرياكوس ميتسوتاكيس قال “ناقشنا أيضا التطورات الإقليمية”، مضيفا أن “مواقفنا متطابقة في إدانة ممارسات تركيا الاستفزازية وخطابها العدواني. لسوء الحظ، لا يبدو أن قيادة أنقرة تفهم رسائل العصر. تشكل تطلعات تركيا تهديدًا للسلام في المنطقة الأوسع. ليس من المتوقع اتخاذ موقف بناء تجاه حل مشكلة قبرص. “السبيل الوحيد للمضي قدما هو القرارات الملزمة لمجلس الأمن الدولي”.

ياتي ذلك بينما يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ لمناقشة فرض عقوبات على تركيا بسبب مسألتي فتح منتجع فاروشا غير المأهول بالسكان في قبرص التركية، والتحرش سفينة الأبحاث والتنقيب اليونانية “Nautical Geo”.

ومضى ميتسوتاكيس يقول إن “اليونان تعلن نواياها بأفعالها. وهي دائما توقع اتفاقيات تعاون في ضوء القانون الدولي. لقد أظهرت بلداننا الثلاثة التزامها بالشرعية الدولية.

أضاف “لقد أوضحنا الطريق لبناء علاقات تعاون وحسن جوار بعيدًا عن منطق فرض التعسف الأحادي والتهديدات بالحرب والممارسات التي لا تنتمي بالتأكيد إلى القرن الحادي والعشرين”.

وفي إشارة إلى الأوضاع في ليبيا، قال رئيس الوزراء إن “التطورات في ليبيا تؤثر على أمن المنطقة الأوسع. وإجراء الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر) خطوة نحو التطبيع وانسحاب جميع القوات والمرتزقة. اليونان ومصر وقبرص تدعم بنشاط انتقال ليبيا إلى السلام والديمقراطية. وأضاف “مساعدتنا الدبلوماسية ستنعكس في اجتماع الغد في طرابلس وكذلك في نوفمبر في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس”.

السيسي يشكر اليونان

من جانب قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أسمهت في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل والزراعة وغيرها.

قال الرئيس المصري إنه من المهم أن نعمل سوياً للبناء على هذه الخطوة الأوّلية بهدف إيجاد زخم مواز فيما يتصل بمسعى إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من حقل «افروديت» القبرصي إلى محطتيّ الإسالة المصريتيّن بدمياط وإدكو تمهيدًا لتوريد الغاز المُسال من مصر إلى اليونان، ومنها لاحقاً إلى كثير من دول أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتسق مع الطموحات المنشودة من تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط.

كما قدم السيسي الشكر إلى “شركائنا اليونانيين والقبارصة على تقديم شحنات التطعيمات ضد فيروس كورونا دعمًا للجهود المصرية لمواجهة الجائحة، وإعلاءً لقيم التضامن بين الأصدقاء في وقت الشدة.

بالتوازي مع أعمال القمة الثلاثية بين اليونان وقبرص ومصر، سيعقد مؤتمر أعمال يركز على قطاعي الطاقة والشحن من أجل تعزيز التعاون المستدام بين الدول الثلاث.

في الوقت الذي يريد أردوغان إعادة قنوات الاتصال مع القاهرة لإلغاء شروط اتفاقية الترسيم الجزئي للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان ومصر، أرسل ميتسوتاكيس مع السيسي رسالة مفادها أن تحالفهما ليس فقط دبلوماسيًا أو عسكريًا، لكنه يتوسع في الاقتصاد الذي من شأنه أن يخلق روابط وثيقة ومصالح مشتركة لعدة عقود.