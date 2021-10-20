أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا سيدة مسنة بعد أيام من اعتقال نجلتها مريضة السرطان في المرحلة الرابعة.

اعتقال فاطمانا قاراقوكوز، البالغة من العمر 72 عاما، جاء بسبب اعتراضها على اعتقال ابنتها عائشة أوزدوغان مريضة السرطان بتهمة العمل في مؤسسة تربوية تابعة لحركة الخدمة.

أمينة نجلة السيدة المعتقلة قالت إنه تم اعتقال والدتها التي تم تشخيصها هي الأخرى بمرض السرطان.

في وقت لاحق تم الإفراج عن العجوز التركية بعد احتجاجات على اعتقالها.

يذكر أن السلطات رفضت في وقت سابق طلب إرجاء عقوبة السجن بحق عائشة أوزدوغان التي تعاني من السرطان في مرحلته الرابعة.

وانطلقت حملة واسعة تندد بالزج بمريضة السرطان في السجن، لمجرد عملها في مؤسسة تعليمية تابعة للحركة.