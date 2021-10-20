أنقرة (زمان التركية) – نفذت قوات الأمن في تركيا حملة اعتقالات بحق 39 سيدة بزعم عملهم لصالح حركة الخدمة.

تنفيذا لقرارات الاعتقال شنت قوات الأمن حملات أمنية متزامنة في ولايات إسطنبول وبورصة ومانيسا وزونجولداك.

قرارات الاعتقال صدرت استنادا إلى إفادة شاهد سري. أسفرت الحملة عن اعتقال 39 سيدة من بينهم مدرسة وممرضة توليد ومعلمة قرآن كريم.

حملة اعتقال السيدات تأتي بعد يوم من اعتقال 110 من طلاب المدارس العسكرية الذين تم فصلهم عقب المحاولة الانقلابية ولم تتمكن السلطات من اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم آنذاك نظرا لكونهم دون سن الثامنة عشر.

حملات الاعتقال زادت وتيرتها منذ الكشف مؤخرًا عن وثائق تثبت تأثير وقف الشباب التركي، الذي يعد بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبرز مؤسسيه، في عمليات تعيين الموظفين بالمؤسسات الحكومية والأمنية.