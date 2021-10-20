أنقرة (زمان التركية) – انتقد العازف التركي، جوكهان أوزأوغوز، الارتفاع المذهل لسعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الليرة التركية.

وعبر منشور على تويتر، تساءل أوزأوغوز قائلا “لماذا خسرت الليرة التركية 6.2٪ في 3 أسابيع؟ فهل هناك إجابة على ذلك؟”.

أوزأوغوز قال إنه ردا على من يهون من ارتفاع الدولار “ليست الرواتب فقط التي تتأثر بالدولار، ولكن حتى النفس الذي يتنفسه الأتراك يتأثر بارتفاع سعر الدولار”.

وأشار جوكهان أوزأوغوز إلى أن “سعر الدولار وصل إلى 9.3 ليرة، والشيء الأكثر رعبا أنه لا يوجد تفسير من البنك المركزي التركي”.

تجاوز سعر صرف الدولار في تركيا مؤخرًا 9.30 ليرة تركية.

يذكر أن الدولار بلغ الذروة التاريخية الجديدة، في ظل قلق من إقدام البنك المركزي التركي، على خفض أسعار الفائدة مجددا هذا الأسبوع. وتصريحات الرئيس التركي التصعيدية.

من المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي اليوم 20 و غدا21 أكتوبر وسيتم الإعلان عن القرار في 21 أكتوبر في تمام الساعة 14.00.