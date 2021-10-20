دمشق (زمان التركية)ــ قُتل ما لا يقل عن 13 شخصًا نتيجة انفجار قنبلتين صباح اليوم الأربعاء في العاصمة دمشق في خرق أمني واضح للعاصمة منذ سيطرة النظام عليها.

وفقا لتقارير أولية، أدى هجوم بعبوتين ناسفتين على حافلة تقل جنودا في دمشق إلى مصرع 13 شخصا وإصابة ثلاثة أشخاص.

وقال التلفزيون الحكومي السوري إن الانفجار وقع خلال ساعة الذروة الصباحية عندما كان الناس متجهين إلى العمل أو المدرسة. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الحافلة تعرضت للهجوم أثناء عبورها جسرًا.

انخفض عدد مثل هذه الهجمات بالقنابل في دمشق مؤخرًا، خاصة بعد طرد الجهاديين وخصوم بشار الأسد بالكامل من منطقة دمشق في عام 2018.

في وقت لاحق أعادت أجهزة الأمنية فتح طريق “جسر الرئيس” وسط العاصمة دمشق بشكل جزئي، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عقب إغلاق كافة الطرق الفرعية المؤدية إليه عقب الاستهداف الذي تعرضت له الحافلة العسكرية.

التفجيرين صباح اليوم هما الأكبر من حيث حصيلة الخسائر بالأرواح منذُ سيطرة النظام الكاملة على دمشق وريفها في العام 2018 بموجب الاتفاقات الروسية-التركية.