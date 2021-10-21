أنقرة (زمان التركية) – انتقد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تصريحات الرئيس التركي خلال زيارته إلى أنجولا بشأن الأعضاء الدائمين بمجلس الأمس.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد ذكر في تصريحاته المشار إليها أنهم يتمسكون بضرورة عدم وضع مصير الإنسانية في قبضة حفنة من دول الحرب العالمية الثانية.

وخلال إجابته عن سؤال بهذا الصدد وجه بيسكوف انتقادات إلى أردوغان قائلا: “من الخطأ التحدث عن القوة التي قدمت خسائر وتضحيات كبيرة لتخليص العالم من الفاشية بعبارة مهينة كعبارة حفنة من الدول”.

لقاء جديد بين بوتن وبايدن قبيل نهاية العام

وعلى الصعيد الآخر أوضح بيسكوف خلال إجابته عن سؤال بشأن احتمالية عقد اجتماع جديد بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال العام الجاري أنهم لا يستبعدون هذه الاحتمالية مؤكدا أنه في حال ما إن تقرر عقد لقاء كهذا سيتم الكشف عن تفاصيله في الوقت المناسب.