أنقرة (زمان التركية) – انتقدت وزارة الخارجية التركية، توجيه سفراء 10 دول أجنبية إنذارا إلى الدولة التركية، حول عثمان كافالا المتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، قائلة إنه “أمر لا يمكن قبوله إطلاقا”.

وقال المتحدث باسم الخارجية طانجو بيلغيتش، في مؤتمر صحفي إن توجيه إنذار إلى الدولة التركية “أمر لا يمكن قبوله إطلاقا”، مشددا على أن “تركيا دولة قانون، ولا يحق لأي جهة أو مؤسسة أو شخص أن يتدخل في شؤون القضاء أو يعطي أوامر وتعليمات للقضاة”.

وأشار إلى أن الخارجية أبلغت السفراء العشرة، أن أنقرة ترفض بشكل قطعي أي تدخل في شؤون القضاء التركي، وأن البيان الذي أصدروه “مخالف للأعراف الدبلوماسية”.

يذكر أن كافالا هو ناشط ورجل أعمال تركي تعود أصوله إلى اليونان حيث بلدة كافالا، انتقلت عائلته إلى تركيا في عام 1923، ضمن ما عرف باسم التبادل السكاني بين تركيا العثمانية واليونان.