أنقرة (زمان التركية) – قال بنك “يونيكريديت – Unicredit ” الإيطالي، إنه يتوقع أن يصل سعر صرف الدولار 10.50 ليرة تركية.

الخميس الماضي خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 200 نقطة أساس لتبلغ 16 بالمئة. وصل سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى في التاريخ وبلغ 9.66 ليرة تركية.

زاد يونيكريديت، أحد أكبر البنوك في إيطاليا، توقعاته للدولار بنهاية عام 2021 إلى 10.50 ليرة تركية.

وقال يونيكريديت إنهم يتوقعون أن ينخفض ​​سعر الفائدة إلى 14 في المائة بنهاية عام 2021.

ووفقًا لـ Unicredit، التي رفعت توقعاتها للتضخم بنهاية عام 2021 من 18.5٪ إلى 19.6٪، سيتأرجح التضخم السنوي حول 20٪ في النصف الأول من عام 2022، لكنه سينخفض ​​لاحقًا إلى 16.3٪.

وأعرب البنك عن توقعه تخفيض 100 نقطة أساس في كل اجتماع من الاجتماعات التي ستعقد حتى نهاية عام 2021.

وأكد البنك أنه يمكن للمؤسسات الرسمية أن تطبق مرة أخرى الإجراءات الشرطية التي تم تنفيذها بعد صدمة سعر الصرف في أغسطس 2018 من أجل منع انخفاض قيمة الليرة التركية.

بالإشارة إلى أنه يمكن أن تزيد الدولرة في تركيا، يتوقع Unicredit أن يصل الدولار إلى 10.50 ليرة تركية بحلول نهاية عام 2021 وأن ​​يصل إلى 11.8 ليرة تركية بحلول نهاية عام 2022.