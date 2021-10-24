الرياض (زمان التركية) – وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الرياض للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية.

الرياض أطلقت المبادرة المقرر عقدها الاثنين برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة إن مشاركة الأمين العام تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه الجامعة العربيةربالقضايا المتعلقة بحماية البيئة ومجابهة التغير المناخي خاصة في ضوء التأثيرات المتزايدة لهذه الموضوعات على المجتمعات العربية سواء من الناحية الاقتصادية بمختلف أو التأثيرات المناخية وتداعياتها مثل التصحر وشح المياه وخلافه.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يشارك الأمين العام بكلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة يعرض فيها لعناصر الموقف العربي من قضايا التغير المناخي عموما ويعدد فيها مزايا المبادرة السعودية وتأثيراتها الايجابية المحتملة علي وضع حد للظواهر المناخية السلبية التي تواجه المنطقة.

وأوضح من جهة أخري أن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة قد أحيط علماً في دورته العادية (32) والتي عقدت يوم 14 من هذا الشهر بالمبادرة السعودية ورحب بالدور الذي تلعبه في الحد من التصحر ومجابهة التغير المناخي.